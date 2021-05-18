Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
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Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ŞİŞLİ'de bulunan film stüdyosunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

ŞİŞLİ'de bulunan film stüdyosunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Kendilerini dışarı atan çalışanlar gözyaşlarına hakim olamazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Şişli Yazarlar Sokak üzerinde bulunan film stüdyosunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, film stüdyosunda dekor çalışması sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı. Kıvılcımlar kısa sürede dekorları tutuşturunca içerisi duman altında kaldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanlar arasında kalan çalışanlar, kendilerini dışarı attı, bazı çalışanlar gözyaşı döktü. Dumandan etkilenen iki kadına, olay yerine gelen ambulansta oksijen verildi. Bahçede bulunan iki kedi ise çalışanlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Mecidiyeköy ve Beşiktaş itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Binada duman tahliye çalışması devam ediyor.

Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE FİLM STÜDYOSUNDA YANGIN ÇIKTI; ÇALIŞANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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