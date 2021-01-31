Şişli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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Şişli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

31.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:54
Şişli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

ŞİŞLİ'de bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirdi.

ŞİŞLİ'de bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli uyuşturucu maddeyi K.A.'dan aldığını söylemesi üzerine K.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda uyuşturucular ele geçirilirken, şüpheli K.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne ekipleri, 29 Ocak'ta saat 21.00'da Şişli'de M.T. ve F.G.'den şüphelenerek durdurdu. Şüphelilerden F.G. üzerinde yapılan üst aramasında 4.74 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler uyuşturucuyu İnönü Caddesi üzerinde evi bulunan K.A.'dan aldıklarını söyledi. Polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi ve şüpheli K.A.'yı gözaltına aldı.Şüpheli K.A.'nın evinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi,  788,76 gram bonzai ve 139 adet toplamda 200 gram narkotik madde ele geçirildi. Şüpheli K.A.  "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. M.T. ve F.G. ise sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

- İstanbul

Şişli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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