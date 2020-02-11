ŞİŞLİ'DE EVİNDE ÖLÜ BULUNAN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
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ŞİŞLİ'DE EVİNDE ÖLÜ BULUNAN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

ŞİŞLİ'deki evlerinde dün şofbenden sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır'ın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

11.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:13
ŞİŞLİ'DE EVİNDE ÖLÜ BULUNAN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
ŞİŞLİ'deki evlerinde dün şofbenden sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır'ın cenazesi 'taki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Aybüke'nin cenazesi ikindi namazından sonra İzzetpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile toprağa verilecek.

Görüntü dökümü:

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-Cenaze'nin Adli Tıp'tan çıkışı-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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