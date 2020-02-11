ŞİŞLİ'DE EVİNDE ÖLÜ BULUNAN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
ŞİŞLİ'deki evlerinde dün şofbenden sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır'ın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
11.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:13
ŞİŞLİ'deki evlerinde dün şofbenden sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır'ın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Aybüke'nin cenazesi ikindi namazından sonra Şişli İzzetpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile toprağa verilecek.
- İstanbul
Görüntü dökümü:
------------------------------Cenaze'nin Adli Tıp'tan çıkışı-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
Kaynak: DHA