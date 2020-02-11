Şişli'de evinde ölü bulunan 6 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp'tan alındı
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Şişli'de evinde ölü bulunan 6 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp'tan alındı

ŞİŞLİ'deki evlerinde dün şofbenden sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır'ın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

11.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:04
Şişli'de evinde ölü bulunan 6 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp'tan alındı
ŞİŞLİ'deki evlerinde dün şofbenden sızan gazla zehirlenerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki Aybüke Buğlem Bayır'ın cenazesi 'taki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Aybüke'nin cenazesi ikindi namazından sonra İzzetpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile toprağa verilecek.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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