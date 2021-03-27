ŞİŞLİ'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Şişli'de girdikleri evden, cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı.

Şişli'de girdikleri evden, cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı. Polis ekipleri tarafından Üsküdar'da gözaltına alınan 2 şüpheli karıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelilerin hırsızlık için eve giriş anları güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Şişli'de bulunan bir evden 24 Mart Çarşamba günü cep telefonu çalındı. Ev sahibinin ihbarı üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, ertesi gün D.B. ve V.B. isimli şüphelileri Üsküdar'da bulunan adreslerinde gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanıp, mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı