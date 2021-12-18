Şişli'de evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de girdikleri bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi Perihan Sokak'ta oturan N.O.K'nin, evinden dizüstü bilgisayar, cep telefonu, kol saati, cüzdan ve 2 montun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerinden şüphelilerin bir otomobile bindiğini ve ardından bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldığını tespit etti. Polis, benzinlikte araçtan inen şüphelilerin kimliğini belirledi.

Çalışma başlatan ekipler, söz konusu aracı Bostan Mahallesi Sakızağacı Caddesi girişinde durdurdu. Otomobilde bulunan M.F.D ve A.E ile sürücü M.H.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H.T. daha önce karıştığı bir suçtan dolayı tutuklandı. Diğer şüpheliler A.E ile M.F.D adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan binada güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şüpheli A.E'nin çaldığı 2 montu üst üste giymesi yer alıyor.