ŞİŞLİ'DE EVDE BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI (1)
Şişli Dolapdere Caddesi üzerindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı.
02.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:23
Şişli Dolapdere Caddesi üzerindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kişi birbirini bıçakla yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine geşlen polis kapı açılmayınca, kapıyı kırdı. İçeride kanlar içinde kalan 2 kişiyi gören polis sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastane ye kaldırıldı.
Görüntü dökümü:---------------olay yeri-Yaralıların ambulansa konması -Polis ekipleri
- İstanbul
Kaynak: DHA