ŞİŞLİ'DE EVDE BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI (1) Şişli Dolapdere Caddesi üzerindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı.

Şişli Dolapdere Caddesi üzerindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kişi birbirini bıçakla yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine geşlen polis kapı açılmayınca, kapıyı kırdı. İçeride kanlar içinde kalan 2 kişiyi gören polis sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastane ye kaldırıldı. Görüntü dökümü: ---------------olay yeri-Yaralıların ambulansa konması -Polis ekipleri ---------------olay yeri-Yaralıların ambulansa konması -Polis ekipleri

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA