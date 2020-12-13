Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi
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Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi

13.12.2020 18:54 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:08

Şişli'de eski kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, kadını tehdit ettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.

Şişli'de eski kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, kadını tehdit ettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 9 Aralık'ta H.T.E'nin, arkadaşı C.A'nın evinde bulunduğu sırada buraya gelen eski erkek arkadaşı M.H.B'nin kendisini darbederek ölüm tehdidinde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu eve giden polis, şüpheli M.H.B'yi gözaltına aldı. Evde bulunan kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının H.T.E'yi darbettiğini belirledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında, yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

H.T.E'nin şikayeti üzerine "tehdit" suçundan yeniden gözaltına alınan şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi
Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi
Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi
Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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