Şişli'de eski kız arkadaşını darbeden şüpheli yakalandı
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Şişli'de eski kız arkadaşını darbeden şüpheli yakalandı

13.12.2020 00:27 | Son Güncelleme: 13.12.2020 00:30
Şişli'de eski kız arkadaşını darbeden şüpheli yakalandı

Şişli'de eski kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli'de eski kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 9 Aralık'ta H.T.E'nin arkadaşı C.A'nın evinde bulunduğu sırada adrese gelen eski erkek arkadaşı M.H.B'nin kendisini darbederek ölüm tehdidinde bulunduğu ihbarı üzerine hareke geçti.

Verilen adrese kısa sürede giden polis, şüpheli M.H.B'yi gözaltına aldı. Evde bulunan kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının H.T.E'yi darbettiğini belirledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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