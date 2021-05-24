Şişli'de eşini silahla yaralayan zanlı polise teslim oldu
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Şişli'de eşini silahla yaralayan zanlı polise teslim oldu

Şişli'de eşini silahla yaralayan zanlı polise teslim oldu
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Şişli'de eşini silahla yaralayan şüpheli polise teslim oldu.

Şişli'de eşini silahla yaralayan şüpheli polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Paşa Mahallesi Miralay Şükrü Bey Sokağı'nda arabasında oturduğu sırada boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Semiha M'yi gören Samet M, aracından inerek eşine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Açılan ateş sonucu yaralanan ve ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Semiha M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli daha sonra polis merkezine gelerek teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri süren zanlı adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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