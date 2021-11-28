Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE EMLAK OFİSİNİN DEPOSUNDA YANGIN - Haberler
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Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE EMLAK OFİSİNİN DEPOSUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Şişli'de emlak ofisinin deposunda yangın çıktı.

Şişli'de emlak ofisinin deposunda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 22 30 sıralarında Bahçeler Sokak emlak ofisinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanları görenlerin durumu bildirmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Depo kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE EMLAK OFİSİNİN DEPOSUNDA YANGIN

Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE EMLAK OFİSİNİN DEPOSUNDA YANGIN

Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE EMLAK OFİSİNİN DEPOSUNDA YANGIN

Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE EMLAK OFİSİNİN DEPOSUNDA YANGIN

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