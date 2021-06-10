Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE ELİNDEKİ POŞETTE 6 ADET KORONAVİRÜS AŞISI BULUNAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Şişli'de elindeki poşetin içinden 6 adet koronavirüs aşısı çıkan şahıs ile bu aşılardan 3 tane satın almak isteyen kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde önceki gün saat 21.45'te polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.D.'yi (39) durdurdu. K.D.'nin elindeki poşetin içinden koronavirüs tedavisinde kullanılan aşılardan olan ve üzerinde 'Pfizer-Biontech COVİD-19 Vaccine' yazılı 6 adet şişe çıktı.

AŞILARI ALACAK ŞAHIS DA YAKALANDI

Yapılan araştırmalarda, K.D.'nin aşıları M.Ş. isimli kişiye satmak için bulundurduğu belirlenirken, irtibat kurulan M.Ş. (33) aynı gün buluşma adresinde yakalanarak gözaltına alındı. M.Ş.'nin yapılan üst aramasında 10 bin lira ele geçirilirken, M.Ş.'nin bu para ile K.D.'den 3 adet aşı almak istediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler 'kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma' suçundan dün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı