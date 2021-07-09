Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
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Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ŞİŞLİ'de işitme engelli olduğu belirtilen elektrikli scooter sürücüsünün öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıKaza, saat 21.30 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Osmanbey Mevkii'nde meydana geldi.

ŞİŞLİ'de işitme engelli olduğu belirtilen elektrikli scooter sürücüsünün öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Osmanbey Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşındaki işitme engelli Aykut Demirkıran elektrikli scooter ile Halaskargazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir taksi ile Şişli Belediyesine ait çöp kamyonu arasında sıkıştı. Dengesini kaybeden elektrikli scooter sürücüsü, yere düşerek kamyonun altına girdi. Kazayı fark eden çöp kamyonu sürücüsü durumu polise bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıyı çevredeki bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen AykutDemirkıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü gözyaşı döktü. Polis ekipleri, olay yerinde çalışmasının ardından çöp kamyoneti sürücüsünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

KAZA KAMERADA

Öte yandan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolda araçlar arasında ilerleyen Aykut Demirkıran'ın bir anda düşürek kamyonun altında kaldığı görülüyor.

Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA - Haberler
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