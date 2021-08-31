Şişli'de E-5'te seyir halinde olan motosiklet yandı
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Şişli'de E-5'te seyir halinde olan motosiklet yandı

Şişli'de E-5'te seyir halinde olan motosiklet yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de E-5 Ankara istikametine seyir halinde olan bir motosiklet bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Şişli'de E-5 Ankara istikametine seyir halinde olan bir motosiklet bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan motosiklet kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, trafikte kısa süre yoğunluk yaşandı.

Olay saat 10.00 sıralarında E-5 Ankara istikameti Darülaceze mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan motosikleti gören vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü. O sırada olay yerinden geçen polis ekipleri ise durup trafik akışını sağlamaya çalıştı. E-5 üzerinde kısa süre trafik yoğunluğu oluşurken, yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL

Şişli'de E-5'te seyir halinde olan motosiklet yandı
Şişli'de E-5'te seyir halinde olan motosiklet yandı
Şişli'de E-5'te seyir halinde olan motosiklet yandı
Şişli'de E-5'te seyir halinde olan motosiklet yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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