ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNA SİLAHLI SALDIRI
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ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNA SİLAHLI SALDIRI

25.01.2021 17:50 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:03
ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNA SİLAHLI SALDIRI

Özgür EREN ŞİŞLİ'de otomobil ile döviz bürosunun önüne gelen kişi silahla iş yerine doğru 3 el ateş etti.

Özgür EREN  

ŞİŞLİ'de otomobil ile döviz bürosunun önüne gelen  kişi  silahla  iş yerine doğru 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri döviz bürosunun kapısına isabet ederken, saldırgan geldiği otomobil ile kaçtı.

Olay, İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otomobil ile döviz bürosunun önüne geldi. Döviz bürosuna doğru 3 el ateş eden saldırgan, daha sonra  geldiği otomobil ile kaçtı. Döviz bürosu çalışanları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yeri ve  çevresinde incelemelerde bulundu. Kapıya  bir kurşun isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri iş yeri ile çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırganın eşkalini ve kullandığı otomobil plakasını belirlemek için çalışma başlattı.

ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNA SİLAHLI SALDIRI
ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNA SİLAHLI SALDIRI
ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNA SİLAHLI SALDIRI
ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNA SİLAHLI SALDIRI
ŞİŞLİ'DE DÖVİZ BÜROSUNA SİLAHLI SALDIRI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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