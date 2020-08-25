ŞİŞLİ'DE DİZİ OYUNCUSUNA GASP ŞOKU
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ŞİŞLİ'DE DİZİ OYUNCUSUNA GASP ŞOKU

Şişli'de bankadan çıkan dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildikten sonra 500 bin lirası gasp edildi.

ŞİŞLİ'DE DİZİ OYUNCUSUNA GASP ŞOKU
25.08.2020 20:23 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:33

Şişli'de bankadan çıkan dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildikten sonra 500 bin lirası gasp edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Fulya Mahallesi Ruhi Sarıalp Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre prodüksüyon şirketinde çalışan ve bir çok dizide rol alan Günnur Adıgüzel, bankadan 500 bin lira çektikten sonra Ortaklar Caddesi'nde bulunan çalıştığı şirkete geldi. İşyerinden otomobilin anahtarını alan Adıgüzel, Ruhi Sarıalp Sokak'ta park halinde bulunan otomobiline doğru paralar ile birlikte yürümeye başladı. Günnur Adıgüzel'in otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadını otomobil içinde darp etti. Sonrasında ise otomobilde bulunan yaklaşık 500 bin Lira'yı alan kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. 

POLİSE İFADE VERDİ

Yaşadığı şoku atlattıktan sonra Günnur Adıgüzel, durumu polise bildirdi ve kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri kadının bulunduğu hastaneye giderek kadının ilk ifadesi doğrultusunda gaspçının eşkalini belirlemeye çalıştı. Olay yerine de giden polis ekipleri sokakta bir süre incelemelerde bulundu ve ara sokaklarda güvenlik kamerası araştırması yaptı.  Hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürülen Adıgüzel, burada yaklaşık 3 saat kaldı. Polise olayla ilgili ifade veren genç oyuncu daha sonra buradan ayrıldı. 

Polisin gaspçıyı yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor. 

Kaynak: DHA

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