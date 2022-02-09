ŞİŞLİ'DE DİYAFON ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Haberler
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ŞİŞLİ'DE DİYAFON ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞİŞLİ'de binalardan diyafon çalan şüpheli yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de binalardan diyafon çalan şüpheli yakalandı.

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde dün sabah saat 06.23'te bir şüpheli apartmandan diyafonları çaldı. Şüpheli, olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Durumu fark eden apartman sakinleri, olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler apartman ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, şüphelinin Turgut Uluyazı isimli kişi olduğu belirledi. Polis, Çağlayan'da yakaladı. Şüphelinin üstünde 12 bin 615 lira para ve 11 adet cep telefonu bulundu. Şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı.

ŞİŞLİ'DE DİYAFON ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

ŞİŞLİ'DE DİYAFON ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mecidiyeköy, Polis, Şişli, Güncel, Haber

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