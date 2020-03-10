Şişli'de dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı
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İtfaiye, Polis, Şişli, 3. Sayfa

Şişli'de dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı

Şişli'de dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı Motorlu kurye kaza yaptı Şişli'de yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde dikkatsiz bir şekilde giden motorlu kurye kaza yaptı.

10.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:16
Şişli'de dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı

Şişli'de dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı

Motorlu kurye kaza yaptı

İSTANBUL - Şişli'de yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde dikkatsiz bir şekilde giden motorlu kurye kaza yaptı. Kaza sonucu kurye hafif şekilde yaralandı.

Olay, Şişli Aytekin Kotil Caddesi'nde saat 12.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 CEZ 552 plakalı motoruyla cadde üzerinde ilerleyen Musa Karaküp isimli bir kurye, tümsekten geçip yolda bulunan çukura takıldı. Yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybeden Karaküp, 5 metre ilerisindeki aydınlatma direğine çarparak kaza geçirdi. Kaza sonucu Karaküp, hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de olay sonrası zarar gören direğe olası bir sıkıntı yaşanmaması için müdahale etti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Şişli'de dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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Şişli'de dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı

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