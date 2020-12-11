Şişli'de dehşete düşüren olay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şişli'de dehşete düşüren olay

11.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:03
Şişli'de dehşete düşüren olay

Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde park halinde olan bir otomobilin üzerine elektrik direği devrildi.

Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde park halinde olan bir otomobilin üzerine elektrik direği devrildi. Dehşet dakikaların yaşandığı olayda o esnada cadde üzerinden geçen bir kadın yaralandı.

Olay, Ergenekon Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir elektrik direği bir anda yan yattı. Direk park halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Dehşet dakikalarının yaşandığı olayda otomobilin seyir halinde olmaması olası bir faciayı önledi. Diğer taraftan olayda cadde üzerinden geçen bir kadın yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahale 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise olay yerini kurdele ile çevirerek, elektrik firmasına haber verdi. Çalışmaların ardından direk kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Şişli'de komşu binada çıkan yangını terastan izlediler
Son dakika: Şişli'de komşu binada çıkan yangını terastan izlediler
Şişli'de takla atan taksi metrelerce sürüklendi
Şişli'de takla atan taksi metrelerce sürüklendi
Şişli'de araç ile kamyonet çarpıştı
Şişli'de araç ile kamyonet çarpıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Palabıyık
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şişli'de dehşete düşüren olay - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 01:03:13. #1.14#
title