Şişli'de değnekçi suç üstü yakalandı

Şişli'de değnekçilik yapan şahsı suç üstü yakalayan polis ekipleri, toplam 652 TL cezai işlem uyguladı.

Şişli'de değnekçilik yapan şahsı suç üstü yakalayan polis ekipleri, toplam 652 TL cezai işlem uyguladı. Değnekçi operasyonu saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, yapılan denetimlerde, Şişli İlçesi Koca Mansur Sokak üzerine M.K isimli şahsın duba koyarak park eden araçlardan ücret talep ettiği (değnekçilik yaptığı) tespit etti. Şahsa Karayolu üzerine duba koymak gereğince toplam 652 TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca, aynı kanunun 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Şişli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şahsın 3'üncü kez işlemi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı