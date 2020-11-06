Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı-1
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Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı-1

06.11.2020 12:48 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:57
Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı-1

Zeki GÜNAL / ŞİŞLİ'de 70 yaşındaki müteahhit Celal Seymener'e iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Zeki GÜNAL/  ŞİŞLİ'de 70 yaşındaki müteahhit Celal Seymener'e iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dedesini korumak isteyen yine aynı ismi taşıyan 22 yaşındaki torunu Celal Seymener de yaralandı. Bacaklarından yaralanan dede torun hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Dede ve torunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı-1
Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı-1
Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı-1
Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı-1
Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı-1
Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı-1
Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı-1
Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı-1
Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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