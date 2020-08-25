Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler
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Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler

ŞİŞLİ'de bankadan çıkan kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildikten sonra 500 bin lirası gasp edildi.

Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler
25.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:51

ŞİŞLİ'de bankadan çıkan kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildikten sonra 500 bin lirası gasp edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Fulya Mahallesi Ruhi Sarıalp Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre prodüksiyon şirketinde çalışan Günnur A. bankadan 500 bin lira çektikten sonra Ortaklar Caddesi'nde bulunan çalıştığı şirkete geldi. İşyerinden otomobilin anahtarını alan kadın, Ruhi Sarıalp Sokak'ta park halinde bulunan otomobiline doğru paralar ile birlikte yürümeye başladı. Günnur A. otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadını otomobil içinde darp etti. Sonrasında ise otomobilde bulunan yaklaşık 500 bin Lira'yı alan kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yaşadığı şoku atlattıktan sonra Günnur A. durumu polise bildirdi ve kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri kadının bulunduğu hastaneye giderek kadının ilk ifadesi doğrultusunda gaspçının eşkalini belirlemeye çalıştı. Olay yerine de giden polis ekipleri sokakta bir süre incelemelerde bulundu ve ara sokaklarda güvenlik kamerası araştırması yaptı. Polisin gaspçıyı yakalamak için çalışması devam ediyor.

 


Kaynak: DHA

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