Şişli'de dakikalarca darp edilen kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı
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Şişli'de dakikalarca darp edilen kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı

13.12.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:08
Şişli'de dakikalarca darp edilen kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından dakikalarca tekme tokat darp edilen genç kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından dakikalarca tekme tokat darp edilen genç kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Adaletin yerini bulması için herkesten yardım istediğini aktaran Tuğba Erçakar, "Şiddetli bir şekilde darp edildim. Gücüm yetmeyip karşılık veremedim. Daha önce böyle bir darp olayı yaşamamıştım. Ayrılacağımızı öğrenince öyle yaptı" dedi.

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından dakikalarca tekme tokat darp edildiği ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayınlayıp yardım isteyen Tuğba Erçakar, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük destek gördüğünü aktaran Erçakar, "Büyük bir darp olayı yaşadım. Kötü bir süreç yaşadım. Bu noktada adaletin yerini bulması için herkesten yardım istiyorum. Birden üstüme saldırdı ölüm tehditleriyle. Şiddetli şekilde darp edildim. Elimde oluşan morluk izleri var ama ağırlıklı olarak kafatası tarafına vurulma olduğunda kafam şiş" dedi.

"Kapıyı zorlayıp eve girdi"

Erkek arkadaşına ayrılmak istediğini bir gün öncesinde söylediğini anlatan Erçakar, "Daha önce kavga ettiği bir konuyu görmedim. Demek ki özü buymuş. İlişkiyi tamamıyla bitireceğimi anlayınca gerçek yüzü ortaya çıktı. Çok yoğun bir şekilde arayıp mesajlar attı ancak ben cevap vermedim. Darp olayının yaşandığı arkadaşımın evinde kalıyordum. Bir şekilde ulaşıp kapıyı zorlayıp eve girdi. Buradan ölün çıkacak tehditleri falan. Şiddetli bir şekilde darp edildim. Benim de bir süre sonra gücüm yetmeyip karşılık veremedim" dedi.

"Arkadaşıma polisi aramasını söyledim"

Sosyal medyada görüntülerde yer alan arkadaşının fazla ilgilenmediği şeklindeki eleştirilere ilişkin de Erçakar, "Görüntülerde arkadaşımın fazla ilgilenmediği, yardımcı olamadığı şeklinde birçok yorum gelmiş. Ancak ben ona polisi aramasını söyledim. Görüntülerde ilgilenmiyormuş gibi duruyor. Ama olayın şokuna girdi. Ayrıca cama ve kapıya çıkıp defalarca yardım istedi. Ancak kimse yardımcı olmadı bize. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Olayların karşısında kimse sessiz kalmasın, elbet bir gün gerçekler ortaya çıkacaktır" dedi. - İSTANBUL

Şişli'de dakikalarca darp edilen kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı
Şişli'de dakikalarca darp edilen kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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