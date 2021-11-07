Şişli'de daire yangını

KAĞITHANE, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 20: 32 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Şişli, Kağıthane, Beyoğlu ve Fatih itfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın esnasında üst katlarda mahsur kalan 17 vatandaşımız yangından zarar görmeden itfaiye ekiplerimiz tarafından tahliye edildi. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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