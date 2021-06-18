ŞİŞLİ'DE ÇUKURA OTOMOBİL DÜŞTÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞİŞLİ'DE ÇUKURA OTOMOBİL DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de iddiaya göre görevliler tarafından 2 aydır onarılmayan ve dün kum dökülerek kapatılan çukura otomobil düştü.

ŞİŞLİ'de iddiaya göre görevliler tarafından 2 aydır onarılmayan ve dün kum dökülerek kapatılan çukura otomobil düştü. Sürücünün otomobilini çukurdan kurtarmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Olay, Esentepe Mahallesi Ecza Sokak ile Atom Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık iki ay önce bu noktada meydana gelen göçük bir türlü onarılmadı. Ancak vatandaşların yoğun şikayeti üzerine dün bu noktaya gelen görevliler göçüğü kum ile doldurarak ayrıldı. Bu sabah o yolu kullanan sürücünün otomobili, yağmurla birlikte yumuşayan çukura düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün çukura düşen otomobilini yağmur altında çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

ŞİŞLİ'DE ÇUKURA OTOMOBİL DÜŞTÜ
ŞİŞLİ'DE ÇUKURA OTOMOBİL DÜŞTÜ
ŞİŞLİ'DE ÇUKURA OTOMOBİL DÜŞTÜ
ŞİŞLİ'DE ÇUKURA OTOMOBİL DÜŞTÜ
ŞİŞLİ'DE ÇUKURA OTOMOBİL DÜŞTÜ
ŞİŞLİ'DE ÇUKURA OTOMOBİL DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi: ANTALYA DURU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI BABAYA TEHDİT, TANIKLARA BASKI İDDİASI
Son dakika haberi: ANTALYA DURU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI BABAYA TEHDİT, TANIKLARA BASKI İDDİASI
Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı
Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Aytaç Kara Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ŞİŞLİ'DE ÇUKURA OTOMOBİL DÜŞTÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 18:08:10. #1.16#

title