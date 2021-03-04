Şişli'de çöpün kenarında erkek cesedi bulundu

Şişli'de çöp konteynerinin yanında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Kadırgalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki konteynere çöp atan vatandaşlar, yan tarafta bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik çemberi oluşturan polis, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı