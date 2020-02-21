ŞİŞLİ'DE ÇÖPTEKİ BEBEĞİ ÖLÜMDEN KURTARAN İŞÇİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

21.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:48

ŞİŞLİ'de çöpe bırakılan bebeği ölümden kurtaran temizlik görevlileri ödüllendirildi

Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlileri, dün sabah Kuştepe Mahallesi, Yavrukuş sokaktaki çöp konteynerini kamyona boşalttıktan sonra ilerlerken bebek ağlama sesi duyup yolda durdurdukları çöp kamyonunun içinde poşete konulmuş ve yeni doğduğu tahmin edilen bir bebek buldu. Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası Bülent Gürlevük, Serhat Açıkgöz ve Ferdi Karaçil, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından tebrik edilerek ödüllendirildi. Bebeği bulan Bülent Gürlevük, ekip arkadaşları Serhat Açıkgöz ve Ferdi Karaçil'e birer tane tam altın, birer maaş ikramiye ve bir hafta izin verildi.

Görüntü dökümü

-Bebeği bulan ekip-Çöp konteynerlerinin kamyona boşaltılması-Daha önce bebeğin atıldığı çöp konteynerlerinin kamyona boşaltılması-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA