: Şişli'de çöpe atılan bebek: güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor

21.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:19

ŞİŞLİ'de çöpe atılan bebekle ilgili polis güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

Şişli'de çöpe atılan bebek çöp aracına alan temzilik işçileri son anda ağlama sesini duyarak bebeği ölümden kurtarmıştı. Polis soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerinde çok sayıda kişinin konteynere çöp attığı görülüyor. Polis bu kişilerden hangisinin bebeği bıraktığını araştırıyor.

Kaynak: DHA

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