Şişli'de çöpe atılan bebek: Güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor
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Şişli'de çöpe atılan bebek: Güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor

ŞİŞLİ'de çöpe atılan bebekle ilgili polis güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

21.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:05
Şişli'de çöpe atılan bebek: Güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor

'de çöpe atılan bebekle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

'de çöpe atılan bebek çöp aracına alan temizlik işçileri son anda ağlama sesini duyarak bebeği ölümden kurtarmıştı. Polis soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerinde çok sayıda kişinin konteynere çöp attığı görülüyor. Polis, bu kişilerden hangisinin bebeği bıraktığını araştırıyor.


Kaynak: DHA
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