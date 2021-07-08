ŞİŞLİ'DE ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN İŞİTME ENGELLİ SCOOTER SÜRÜCÜ ÖLDÜ
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ŞİŞLİ'DE ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN İŞİTME ENGELLİ SCOOTER SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de işitme engelli olduğu iddia edilen elektrikli scooter sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken dengesini kaybederek çöp kamyonunun altında kaldı.

Şişli'de işitme engelli olduğu iddia edilen elektrikli scooter sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken dengesini kaybederek çöp kamyonunun altında kaldı. Olay yerinde ağır yaralanan scooter sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Osmanbey Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşındaki işitme engelli Adem Demirkıran elektrikli scooter ile Halaskargazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir taksi ile Şişli Belediyesine ait çöp kamyonu arasında sıkıştı. Dengesini kaybeden elektrikli scooter sürücüsü, yere düşerek kamyonun altına girdi. Kazayı fark eden çöp kamyonu sürücüsü durumu polise bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıyı çevredeki bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Adem Demirkıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü gözyaşı döktü.

Polis ekipleri, olay yerinde çalışmasının ardından çöp kamyoneti sürücüsünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

ŞİŞLİ'DE ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN İŞİTME ENGELLİ SCOOTER SÜRÜCÜ ÖLDÜ
ŞİŞLİ'DE ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN İŞİTME ENGELLİ SCOOTER SÜRÜCÜ ÖLDÜ
ŞİŞLİ'DE ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN İŞİTME ENGELLİ SCOOTER SÜRÜCÜ ÖLDÜ
ŞİŞLİ'DE ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN İŞİTME ENGELLİ SCOOTER SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Şişli'de çöp kamyonunun altında kalan işitme engelli scooter sürücü öldü
Şişli'de çöp kamyonunun altında kalan işitme engelli scooter sürücü öldü
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ŞİŞLİ'DE ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN İŞİTME ENGELLİ SCOOTER SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Haberler
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