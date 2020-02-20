ŞİŞLİ'DE ÇÖP KAMYONUNA ATILAN ÇÖPLERİN ARASINDA BEBEK ÇIKTI

20.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:21

Zeki GÜNAL/ ŞİŞLİ'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinden bebek çıktı. Göbek bağına mandal takılan bebek hastaneye kaldırıldı.

Şişli, Kuştepe Mahallesi'nde Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlileri Yavrukuş sokaktan çöp aldıktan sonra yolda ağlama sesi duydu. Aracı durduran görevliler, çöplerin içinde poşete konulmuş ve yeni doğduğu tahmin edilen bir kız çocuğu buldu.

GÖBEK BAĞINA MANDAL TAKILMIŞ

Bebeğin göbek bağına bir mandal takıldığı görüldü. Bebek, temizlik görevlileri tarafından Kuştepe semt polikliniğine götürüldü. Burada sağlık kontrolü yapılıp süt içirilerek beslenen kız çocuğu daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis bebeği çöpe atanları yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇÖPLERİN ARASINDA POŞET İÇİNDE BULDUK"Bebeği bulan temizlik görevlisi Bülent Gürlevük, "Sabah ekibi olarak çöpleri topluyorduk. Bir konteyneri aldık içinden bebek sesi duyduk. Ama sesin nereden geldiğini bulamadık. Kamyonun içini karıştırdık. Bulamadık. Daha sonra kamyonun kepçe kısmında sıkışmış bir kafanın sallandığını gördük. Yeni doğmuş bir bebekti. Bir poşetin içerisindeydi. Sadece kafa kısmı görülüyordu. Doktorumuz da kontrol etti. Göbek bağı daha yeni atılmış. Konteynerin boşluğuna denk gelmiş muhtemelen. Hiç bir zarar görmemişti" dedi.

"ALLAHTAN BİR SONRAKİ DOLU ÇÖP KONTEYNERİNİ ALMADIK"Diğer temizlik işçisi Ferdi Karaçil "Buradan konteyneri aldık. Yokuş yukarı çıkarken dolu bir konteyner vardı. Allahtan onu almadık. Onu alsaydık şuan çocuk hayatta olmayabilirdi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -----------------(CEP TELEFONU)-Bebeğin Kuştepe semt polikliniğinde çekilen görüntüsü-Bebeğin göbek bağına takılan mandal

(AKTÜEL)-Bebeğin bulunduğu çöp arabasıBebeği bulan temizlik görevlisi Bülent Gürlevük ile röportaj-Bebeğin içinde bulunduğu poşet-Çöpün alındığı konteynerDiğer temizlik işçisi Ferdi Karaçil ile röportaj-Vatandaş röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA