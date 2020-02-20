ŞİŞLİ'DE ÇÖP KAMYONUNA ATILAN ÇÖPLERİN ARASINDA BEBEK ÇIKTI (1)
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ŞİŞLİ'DE ÇÖP KAMYONUNA ATILAN ÇÖPLERİN ARASINDA BEBEK ÇIKTI (1)

Zeki GÜNAL / ŞİŞLİ'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinden bebek çıktı.

20.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:03
ŞİŞLİ'DE ÇÖP KAMYONUNA ATILAN ÇÖPLERİN ARASINDA BEBEK ÇIKTI (1)

Zeki GÜNAL/ 'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinden çıktı.

, Kuştepe Mahallesi'nde 'nde çalışan temizlik görevlileri bir sokaktan çöp aldıktan sonra yolda ağlama sesi duydu. Aracı durduran görevliler, çöplerin içinde poşete konulmuş ve yeni doğduğu tahmin edilen bir kız çocuğu buldu. Bebek, temizlik görevlileri tarafından Kuştepe semt polikliniğine götürüldü. Burada sağlık kontrolü yapılan kız çocuğu, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------Bulunan bebek-Bebeğin bulunduğu çöp kamyonu-Bebeğin konulduğu poşet

-Bebeği bulan görevlilerle röp


Kaynak: DHA
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