Şişli'de çocuğunu parka götürmek isteyen babanın öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şişli'de çocuğunu parka götürmek isteyen babanın öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan babanın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Şişli'de çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan babanın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta cuma günü akşam saatlerinde alacak verecek mesele yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına dönmüştü. 2 kişinin yaralandığı kavgada, çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan baba Okan Karaten hayatını kaybetmişti. Bugün kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı şahısların rastgele ateş ettiği görülürken, çevrede bulunanların rahat tavırları ise dikkat çekiyor. Mahallede vatandaşların dışarı çıktığı ve ambulansın geldiği de anlar da görüntülere yansıyor.

Şişli'de çocuğunu parka götürmek isteyen babanın öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Şişli'de çocuğunu parka götürmek isteyen babanın öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Şişli'de çocuğunu parka götürmek isteyen babanın öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Şişli'de çocuğunu parka götürmek isteyen babanın öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaralandı
Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaralandı
'TAYYİP DEDE' DİYE SESLENEREK DURDURDULAR
"TAYYİP DEDE" DİYE SESLENEREK DURDURDULAR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Bülent Turan Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hasibe Eren Serenay Sarıkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Diego Ali Koç Şenol Güneş Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şişli'de çocuğunu parka götürmek isteyen babanın öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 18:00:40. #1.15#

title