Şişli'de çocuğunu parka götüren babayı öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
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Şişli'de çocuğunu parka götüren babayı öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi

Şişli'de çocuğunu parka götüren babayı öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de çocuğuyla parka giderken iki grubun silahlı çatışmasının arasında kalarak hayatını kaybeden Okan Karaten'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi.

Şişli'de çocuğuyla parka giderken iki grubun silahlı çatışmasının arasında kalarak hayatını kaybeden Okan Karaten'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi. Karaten'in ölümüne sebep olan çatışmanın iki grup arasındaki arsa anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta meydana gelmiş, çocuğuyla parka giden Okan Karaten (44) iki grubun silahlı çatışması arasında kalmış ve başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayın ardından harekete geçen Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince cinayetin şüphelisi olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin adreslerinden yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kırma tüfek, 1 adet otomatik tabanca ele geçirildi.

Çatışmanın sebebi arsa anlaşmazlığı çıktı

Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinin çalışmalarıyla gözaltına alınan 7 kişiden, emlakçılık ve otel işletmeciliği yaptığı belirlenen Halis Y. (56)'nin 18, Ahmet A. (58)'nın 8, Gültekin E.A. (25)'nın 3, otopark işletmeciliği yaptıkları öğrenilen Osman T. (27)'nin 24, İslam A. (21) 21, Berkay G. (26),'nin 20 ve Cem İ. (36)'nin ise 18 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, bir arsada ortak hisseye sahip oldukları ve bu arsaya kimin araç park edeceği konusunda anlaşmazlık yaşadıkları, bu sebeple olay günü silahlı çatışmaya girdikleri ortaya çıktı.

7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. - İSTANBUL

Şişli'de çocuğunu parka götüren babayı öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
Şişli'de çocuğunu parka götüren babayı öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
Şişli'de çocuğunu parka götüren babayı öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
Şişli'de çocuğunu parka götüren babayı öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
Şişli'de çocuğunu parka götüren babayı öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
Şişli'de çocuğunu parka götüren babayı öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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