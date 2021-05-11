ŞİŞLİ'DE ÇOCUĞUN ELİNDEN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
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ŞİŞLİ'DE ÇOCUĞUN ELİNDEN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de giyim mağazasında çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan şüpheli yakalandı.

ŞİŞLİ'de giyim mağazasında çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de bulunan giyim mağazasında 19 Mart'ta küçük bir çocuğun elinde bulunan cep telefonu çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayın gerçekleştiği mağazanın güvenlik kameralarını inceledi. Polis, hırsızlık olayını A.G.,(24) isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında şüpheli A.G.?yi Şişli İnönü Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli A.G., "Açıktan hırsızlık" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, küçük çocuğun elindeki cep telefonun çalınma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, şüpheli A.G., önce çocuğun yanına yaklaşıyor. Ardından ortamın müsait olduğunu fark edince çocuğun elindeki telefonu çekerek alıyor. Arkasından mağazaya giren müşterileri fark ederek, bir süre kıyafetlerin bulunduğu reyonda oyalanıyor. Şüpheli, diğer müşterilerin uzaklaştığını görür görmez hızlıca mağazadan elindeki telefonla ayrılıyor. Telefonu elinden alınan çocuk da şüphelinin peşinden gitmesi görüntülere yansıyor

ŞİŞLİ'DE ÇOCUĞUN ELİNDEN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
ŞİŞLİ'DE ÇOCUĞUN ELİNDEN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
ŞİŞLİ'DE ÇOCUĞUN ELİNDEN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
ŞİŞLİ'DE ÇOCUĞUN ELİNDEN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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