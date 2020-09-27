Son dakika haber! Şişli'de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti
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Son dakika haber! Şişli'de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti

27.09.2020 01:47 | Son Güncelleme: 27.09.2020 02:00

Son dakika haberi... Şişli'de iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti.

Şişli'de iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti.

Ateşböceği Sokak'ta husumetli iki kişi arasında silahlı çatışma yaşandı. Bu sırada bölgeden geçen sivil polis aracına kurşunlar isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sokak, geçişlere kapatılırken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Çatışmaya giren şüpheliler, polis ekiplerince silahlarıyla yakalandı.

Son dakika haber! Şişli'de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti
Son dakika haber! Şişli'de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti
Son dakika haber! Şişli'de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti
Son dakika haber! Şişli'de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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