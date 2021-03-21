ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZLARI KAMERADA: 15 GÖZALTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZLARI KAMERADA: 15 GÖZALTI

21.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:00

Özgür EREN İSTANBUL DHAŞİŞLİ'de toplu taşıma araçları ve iş yerlerinde vatandaşların cep telefonlarını çaldıkları belirlenen 15 kişi yakalandı.

Özgür EREN İSTANBUL DHA

ŞİŞLİ'de toplu taşıma araçları ve iş yerlerinde vatandaşların cep telefonlarını çaldıkları belirlenen 15 kişi yakalandı. Ele geçirilen 6 telefon ise sahiplerine teslim edildi.

Şişli'de son üç ayda metro, metrobüs, otobüs ve iş yerlerini mesken tutan hırsızlar, vatandaşların çantalarından ve montlarından 10 cep telefonu çaldı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkları aydınlatmak için toplu taşıma araçları ve iş yerlerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada hırsızların eşkalleri belirlendi. Adreslerinin de tespit edilmesiyle yapılan operasyonlarda 15 şüpheli tek tek gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çalındığı anlaşılan 6 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CEP TELEFONLARI SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Hırsızların vatandaşlardan çaldığı cep telefonları sahiplerine teslim edildi. Cep telefonu çalınanlardan birinin görme engelli müzik öğretmeni Merve Yılmaz olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin metro ve iş yerlerinde yaptıkları hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, metroya binmek için turnikeye giren vatandaşın cep telefonunun çalındığı görülüyor. Bir diğer görüntüde ise, iş yerinde alışveriş yapan vatandaşın cep telefonu çalındığı kameraya yansıyor.

ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZLARI KAMERADA: 15 GÖZALTI
ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZLARI KAMERADA: 15 GÖZALTI
ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZLARI KAMERADA: 15 GÖZALTI
ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZLARI KAMERADA: 15 GÖZALTI
ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZLARI KAMERADA: 15 GÖZALTI
ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZLARI KAMERADA: 15 GÖZALTI
ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZLARI KAMERADA: 15 GÖZALTI
ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZLARI KAMERADA: 15 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Vladimir Putin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Deniz Çakır Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Bülent Uygun Özcan Bizati Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZLARI KAMERADA: 15 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 17:01:47. #1.16#
title