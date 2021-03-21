ŞİŞLİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZLARI KAMERADA: 15 GÖZALTI

Özgür EREN İSTANBUL DHA

ŞİŞLİ'de toplu taşıma araçları ve iş yerlerinde vatandaşların cep telefonlarını çaldıkları belirlenen 15 kişi yakalandı. Ele geçirilen 6 telefon ise sahiplerine teslim edildi.

Şişli'de son üç ayda metro, metrobüs, otobüs ve iş yerlerini mesken tutan hırsızlar, vatandaşların çantalarından ve montlarından 10 cep telefonu çaldı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkları aydınlatmak için toplu taşıma araçları ve iş yerlerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada hırsızların eşkalleri belirlendi. Adreslerinin de tespit edilmesiyle yapılan operasyonlarda 15 şüpheli tek tek gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çalındığı anlaşılan 6 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CEP TELEFONLARI SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Hırsızların vatandaşlardan çaldığı cep telefonları sahiplerine teslim edildi. Cep telefonu çalınanlardan birinin görme engelli müzik öğretmeni Merve Yılmaz olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin metro ve iş yerlerinde yaptıkları hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, metroya binmek için turnikeye giren vatandaşın cep telefonunun çalındığı görülüyor. Bir diğer görüntüde ise, iş yerinde alışveriş yapan vatandaşın cep telefonu çalındığı kameraya yansıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı