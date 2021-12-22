Şişli'de cep telefonu çalan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Haberler
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Şişli'de cep telefonu çalan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Şişli'de yankesicilik yaparak cep telefonu çalan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de yankesicilik yaparak cep telefonu çalan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halaskargazi Caddesi'nde yürüyen A.A. isimli bir kişinin cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, aynı cadde üzerinde kaçmaya çalışan Cezayirli şüpheli M.M.'yi (43) yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, bir giyim mağazasından da aynı yöntemle başka bir kişinin cep telefonunu çalmaktan arandığı belirlendi.

Güvenlik kameralarınca kaydedildi

Öte yandan şüphelinin caddede ve mağazada yanlarına yaklaştığı kişilerin cep telefonlarını çaldığı anlara ilişkin görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli'de cep telefonu çalan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Şişli'de cep telefonu çalan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Şişli'de cep telefonu çalan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

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AA - Son Dakika Haberleri

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