Şişli'de çatı yangını

Şişli'de bir binada meydana gelen çatı yangını hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'ndeki 9 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu.

Kaynak: AA