Şişli'de çaldıkları kartla alışveriş yaptılar, kıskıvrak yakalandılar
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Şişli'de çaldıkları kartla alışveriş yaptılar, kıskıvrak yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Şişli'de hırsızlık yaptıkları evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Şişli'de hırsızlık yaptıkları evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin, çalıntı kart ile markette alışveriş yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Şişli Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'ta Çarşamba günü, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuduğu esnada M.N.'nin evine giren hırsızlar bilgisayarını, banka kartlarının içinde bulunduğu cüzdanını, iki adet kol saatini, 600 TL ile 300 dolarını çaldı. Uyandığında evine hırsız girdiğini fark eden M.N., olayı polise ihbar etti. Kuştepe Polis Merkezi Amirliği, şikayetin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, M.N.'nin banka kartı hareketlerini incelemeye alan polis ekipleri, çalınan kartlar ile İnönü ve Yeniyol Caddelerinde bulunan marketlerde alışveriş yapıldığını tespit etti. Marketlerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, alışveriş yaptığı tespit edilen A.Y., A.D.S. ve F.B isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan şüphelilerin alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Şişli'de çaldıkları kartla alışveriş yaptılar, kıskıvrak yakalandılar
Şişli'de çaldıkları kartla alışveriş yaptılar, kıskıvrak yakalandılar
Şişli'de çaldıkları kartla alışveriş yaptılar, kıskıvrak yakalandılar
Şişli'de çaldıkları kartla alışveriş yaptılar, kıskıvrak yakalandılar
Şişli'de çaldıkları kartla alışveriş yaptılar, kıskıvrak yakalandılar
Şişli'de çaldıkları kartla alışveriş yaptılar, kıskıvrak yakalandılar
Şişli'de çaldıkları kartla alışveriş yaptılar, kıskıvrak yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şişli'de çaldıkları kartla alışveriş yaptılar, kıskıvrak yakalandılar - Haberler
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