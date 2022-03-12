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ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR

İSTANBUL'da etkili olan yar yağışı devam ederken gece buzlanma ve don yaşandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan yar yağışı devam ederken gece buzlanma ve don yaşandı. Sabah evden çıkanlar dik yokuşlarda güçlükle ilerledi. Birçok kişi merdiven korkulukları ve duvarları tutarak yürüdü. Bazıları da düşmekten kurtulamadı.

Üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece yollarda buzlanma meydana geldi. Şişli'de sabah işe gitmek için dışarıya çıkanlar ara sokaklarda yürümekte bile güçlük çekti. Birçok kişi merdiven korkuluklarını ve duvarları tutarak ilerlemek zorunda kaldı. Bazıları da kayarak gitti.

"TUZLAMA YAPILABİLİRDİ AMA YAPILMAMIŞ"

İşe giden Serhat Şermet "Yapacak bir şey yok belediyemizin çalışması lazım ama bu konuda bir şey yapmamış gözüküyor. İşe gidiyorum. Her gün bu yolu kullanıyorum. Tuzlama yapılabilirdi böyle bayırlı yollarda. Ama yapılmamış" diye konuştu.

Mustafa Önder, "Ben ekmek almaya gidiyorum. Mecbur bu yolu kullanıyorum. Başka gidecek yolum yok. Yerler çok fena buz tutmuş." dedi

- İstanbul
ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR

ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR

ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR

ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR

ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR

ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR

ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR

ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR

ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR

ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR

ŞİŞLİ'DE BUZLU YOLLARDA ZOR ANLAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, Şişli, kar, Güncel, Haberler

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