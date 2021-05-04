Şişli'de bu kadarına da pes dedirten görüntüler
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Şişli'de bu kadarına da pes dedirten görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de bu kadarına da pes dedirten görüntüler Tam kısıtlamayı hiçe sayarak sahada top oyandılar İstanbul'un göbeğine korona virüse davetiye çıkardılar Korona virüs vakarlarının artmasıyla uygulamaya konulan tam kapanmayı hiçe sayan bir grup, Şişli'de top oynadı.

Şişli'de bu kadarına da pes dedirten görüntüler

Tam kısıtlamayı hiçe sayarak sahada top oyandılar

İstanbul'un göbeğine korona virüse davetiye çıkardılar

İSTANBUL - Korona virüs vakarlarının artmasıyla uygulamaya konulan tam kapanmayı hiçe sayan bir grup, Şişli'de top oynadı. Top oynarken ki görüntüleri kameralara yansıyan şahısların vurdumduymazlığı görenlerin tepkisini çekti.

Korona virüs vakalarının artmasıyla uygulamaya konulan tam kapanmaya kararıyla vatandaşların birçoğu evlerine kapanırken, Şişli'de kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.

Şişli Kurtuluş'ta bir sahada buluşan şahsılar, kapanmayı ve kısıtlama tedbirlerini hiçe sayarak maç yaptı. Virüs öncesi günlerdeki gibi maç yapan ve alınan tedbirleri hiçe sayan şahsılar, kendi sağlıklarını ve çevrelerindeki vatandaşların sağlıklarını adeta tehlikeye soktu.

Yurdun tamamında vatandaşların kurallar büyük çoğunlukla uyarken Şişli'de kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.

Şişli'de bu kadarına da pes dedirten görüntüler
Şişli'de bu kadarına da pes dedirten görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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