Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini zorla kaçıran kişi yakalandı

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından taksiye bindirilerek, evinin önünden kaçırılan 22 yaşındaki Şilan Topal'ın boşana aşamasındaki eşi ve olay günü onula birlikte olan 2 şüpheliden biri yakalandı.

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından taksiye bindirilerek, evinin önünden kaçırılan 22 yaşındaki Şilan Topal'ın boşana aşamasındaki eşi ve olay günü onula birlikte olan 2 şüpheliden biri yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Olay, 7 Eylül Salı günü saat 20.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşanmış, Bir çocuk annesi Şilan Topal (22) evinin önünde oturduğu esnada boşanma aşmasında olduğu eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şilan Topal'ı kaçıran boşanma aşamasındaki eşi Mithat Topal'ın yerini tespit etti. Ekipler, Şilan Topal'ın ve onu zorla alı koyan eşi Mithat Topal ve olay günü iki şüpheliden birini bulundukları adreste yakalayarak gözaltına aldı. Olay günü takside bulunan şüphelilerden 1 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı