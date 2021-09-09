Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalışan şahıs yakalandı

Şişli'de ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs yakalandı.

Şişli'de ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs yakalandı. Kaçırma sırasında ona yardım eden iki kişiden biri gözaltına alınırken, diğer şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta dün akşam saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda, Şilan Topal boşanma davası açtığı eşi Mithat Topal tarafından ticari taksi ile ailesinin gözü önünde zorla kaçırılmıştı. Şilan Topal'ın kaçırılmasının ardından aile durumu polise bildirerek yardım istemişti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Mithat Topal ve ona yardım eden bir kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin kadının kaçırılmasına yardım eden diğer şahsı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı