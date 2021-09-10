ŞİŞLİ'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ - Haberler
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ŞİŞLİ'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ŞİŞLİ'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

ŞİŞLİ'de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen Rahim M., çıkarıldıkları savcılıkça tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

ŞİŞLİ'de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen Rahim M., çıkarıldıkları savcılıkça tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

Bir çocuk annesi Şilan Topal, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde ailesinin evinin önünde 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı. Teknik ve fiziki takip sonucu Topal'ın kaçırıldığı Gaziosmanpaşa'daki adrese ulaşan polis, Şilan Topal'ı kurtarmış, Mithat Topal ve beraberindeki bir kişiyi de gözaltına almıştı. Mithat Topal ve ona yardım eden Rahim M. bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler Mithat Topal ile Rahim M., "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.


- İstanbul

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Haber: ŞİŞLİ'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRAN ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ - Haberler
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