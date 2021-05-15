ŞİŞLİ'DE BOŞALTILAN BİNA İSKELE DEMİRLERİYLE DESTEKLENDİ
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ŞİŞLİ'DE BOŞALTILAN BİNA İSKELE DEMİRLERİYLE DESTEKLENDİ

ŞİŞLİ'DE BOŞALTILAN BİNA İSKELE DEMİRLERİYLE DESTEKLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de kolonlarında çatlama ve eğilme olduğu gerekçesiyle boşaltılan 6 katlı binanın ön kısmına iskele demirleri konularak önlem alındı.

ŞİŞLİ'de kolonlarında çatlama ve eğilme olduğu gerekçesiyle boşaltılan 6 katlı binanın ön kısmına iskele demirleri konularak önlem alındı. Şişli Esentepe Kardeşler Caddesi üzerindeki 6 katlı binanın kolonlarında dün saat 18.30 sıralarında çatlama meydana geldi. Binanın kolanlarının çatladığını gören bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Yetkililerin yaptığı incelemelerinin ardından kolonları çatlayan bina mühürlenirken, binanın yanındaki iki bina da önlem amacıyla boşaltıldı. Kolonları çatlayan ve eğilme olduğu belirtilen binada gece saatlerinde güvenlik önlemi alındı. Binanın ön kısmı iskele demirleri ile desteklendi. Binanın kolonlarındaki demirlerin de ortaya çıktığı görüldü.

ŞİŞLİ'DE BOŞALTILAN BİNA İSKELE DEMİRLERİYLE DESTEKLENDİ
ŞİŞLİ'DE BOŞALTILAN BİNA İSKELE DEMİRLERİYLE DESTEKLENDİ
ŞİŞLİ'DE BOŞALTILAN BİNA İSKELE DEMİRLERİYLE DESTEKLENDİ
ŞİŞLİ'DE BOŞALTILAN BİNA İSKELE DEMİRLERİYLE DESTEKLENDİ
ŞİŞLİ'DE BOŞALTILAN BİNA İSKELE DEMİRLERİYLE DESTEKLENDİ
ŞİŞLİ'DE BOŞALTILAN BİNA İSKELE DEMİRLERİYLE DESTEKLENDİ
ŞİŞLİ'DE BOŞALTILAN BİNA İSKELE DEMİRLERİYLE DESTEKLENDİ
ŞİŞLİ'DE BOŞALTILAN BİNA İSKELE DEMİRLERİYLE DESTEKLENDİ
ŞİŞLİ'DE BOŞALTILAN BİNA İSKELE DEMİRLERİYLE DESTEKLENDİ
ŞİŞLİ'DE BOŞALTILAN BİNA İSKELE DEMİRLERİYLE DESTEKLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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