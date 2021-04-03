ŞİŞLİ'DE BİRİNİN ÇANTASINDAN DÜŞEN 100 BİN LİRAYI ALIP KAYBOLAN KİŞİ PARAYLA YAKALANDI
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ŞİŞLİ'DE BİRİNİN ÇANTASINDAN DÜŞEN 100 BİN LİRAYI ALIP KAYBOLAN KİŞİ PARAYLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber Ertan KILIÇ / İstanbul DHAŞişli'de, Mustafa D. ev almak üzere çantasında taşıdığı 300 bin liranın 100 bin lirasını yere düşürdü.

Haber Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA

Şişli'de, Mustafa D. ev almak üzere çantasında taşıdığı 300 bin liranın 100 bin lirasını yere düşürdü. Arakasından gelen bir kişi de düşen poşetteki parayı alarak kayıplara karıştı. Olay anları güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi evinde para ile birlikte yakaladı.

Şişli Belediyesi'ne doğru yürüyen Mustafa D., ev almak için yanında götürdüğü 300 bin liranın 100 bin lirasını yere düşürdü. Arkasından gelen kişi, düşen parayı alarak motosikletiyle kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Parasının bir kısmının olmadığını fark eden Mustafa D., durumu polise bildirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay ilişkin çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde paranın düşürüldüğü ve arkadan gelen kişinin düşen poşeti alıp motosikletiyle uzaklaştığı görüldü. Parayı alan kişinin Şişli Belediyesi'nde işlem yapan L.Ç. olduğu tespit edildi. Evine baskın yapan ekipler, 100 bin lira parayla birlikte L.Ç.'yi gözaltına aldı. 100 bin lira Mustafa D.'ye teslim edildi.

ŞİŞLİ'DE BİRİNİN ÇANTASINDAN DÜŞEN 100 BİN LİRAYI ALIP KAYBOLAN KİŞİ PARAYLA YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE BİRİNİN ÇANTASINDAN DÜŞEN 100 BİN LİRAYI ALIP KAYBOLAN KİŞİ PARAYLA YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE BİRİNİN ÇANTASINDAN DÜŞEN 100 BİN LİRAYI ALIP KAYBOLAN KİŞİ PARAYLA YAKALANDI
ŞİŞLİ'DE BİRİNİN ÇANTASINDAN DÜŞEN 100 BİN LİRAYI ALIP KAYBOLAN KİŞİ PARAYLA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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