Şişli'de biri kişi arkadaşının evinde ölü bulundu
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Şişli'de biri kişi arkadaşının evinde ölü bulundu

19.12.2020 19:39 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:42
Şişli'de biri kişi arkadaşının evinde ölü bulundu

Şişli'de bir kişi arkadaşının evinde ölü bulundu.

Şişli'de bir kişi arkadaşının evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, senarist ve yapımcı olduğu öğrenilen Alper Alpözgen (42), dün gece saatlerinde Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'taki arkadaşının evine gitti. Alpözgen, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek başka bir odaya geçti.

Öğle saatlerinde arkadaşı, uyandırmak amacıyla odaya girdiğinde Alper Alpözgen'i hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine Alpözgen'in arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alpözgen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcının incelemesinin ardından Alpözgen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 19:43:33. #1.15#
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