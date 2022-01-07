Şişli'de bir mağazada çıkan yangın söndürüldü

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir mağazanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nişantaşı Matbaacı Osmanbey Sokak'ta bulunan 7 katlı binadaki bir mağazanın atölye olarak kullandığı zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, üst katlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir mağaza çalışanı, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri

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