Şişli'de bir mağazada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de bir mağazada çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de bir mağazada çıkan yangın söndürüldü
AA / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

Şişli'de bir mağazanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir mağazanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nişantaşı Matbaacı Osmanbey Sokak'ta bulunan 7 katlı binadaki bir mağazanın atölye olarak kullandığı zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, üst katlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir mağaza çalışanı, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title