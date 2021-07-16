Şişli'de bir kişinin cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

Şişli'deki alışveriş merkezinde bir kişinin cep telefonunu gasbeden yabancı uyruklu 2 zanlı, tutuklandı.

Şişli'deki alışveriş merkezinde bir kişinin cep telefonunu gasbeden yabancı uyruklu 2 zanlı, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından, 11 Temmuz Pazar günü bir alışveriş merkezinde bir kişinin telefonunun gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Libya uyruklu J.N.A. (22) ile N.A.B.Y. (19) olduğunu belirledi.

Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, iki kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu